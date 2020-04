Corona-Krise : Jose Mourinho und David Moyes versuchen sich als Lebensmittellieferanten

Jose Mourinho wird als Lieferant für Lebensmittel zwischen dem Trainingsgelände und dem Spurs-Stadion fungieren. Die Arena ist derzeit Drehscheibe für die Verteilung von Lebensmitteln.

"Dies ist ein Garten in unserem Schulungszentrum, in dem frisches Obst und Gemüse für das Restaurant der ersten Mannschaft angebaut wird", sagte Mourinho in einem Video.

"Jetzt wird dieses Essen zu unserem Lebensmittelverteilungszentrum ins Stadion gebracht, damit es den Bedürftigsten gegeben werden kann."