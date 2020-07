Tottenham : Jose Mourinho unzufrieden: "Das zerstört mich innerlich"

Nach dem 1:3 bei Sheffield United braucht Tottenham Hotspur ein mittelschweres Wunder, um in der kommenden Saison international spielen zu können. Jose Mourinho ist ob der aktuellen Konstellation missgestimmt und hatte gedacht, seine Mannschaft sei in ihrer Entwicklung schon weiter.

"Ich habe an die Entwicklung des Teams geglaubt und ich dachte, dass sie meinem Wunschdenken zufolge etwas mehr einbringen", sagte Jose Mourinho. Der Stachel nach dem 1:3 bei Sheffield United sitzt tief. Tottenham Hotspur droht angesichts von sieben Punkten Rückstand auf die vordersten Ränge das internationale Geschäft zu verpassen.

Mourinho fügte an: "Das beunruhigt mich. Es ist etwas, das ich fühle. Ich weiß nicht, das ist einfach meine Art – es ist etwas, das mich innerlich ein bisschen zerstört. Ich glaube nämlich, dass es das Letzte im Fußball ist, wenn du das Gefühl hast, du kannst es, solltest aber mehr tun."

Die Enttäuschung sitzt tief. Schließlich wurde Mourinho dafür geholt, die Spurs mindestens in die Europa League zu führen. Das Unternehmen droht allerdings zu scheitern. Mit Niederlagen, so sagt es Mourinho selbst, habe er per se keine Probleme umzugehen...