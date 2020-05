Champions League : Jose Mourinho: Wie der FC Bayern den Ex-Real-Coach zum Weinen brachte

Jose Mourinho hat in seiner Trainertätigkeit schon viele Rückschläge hinnehmen müssen. Nicht oft vergoss er deshalb sogar Tränen – um genau zu sein nur ein einziges Mal. Schuld daran war der FC Bayern.

Dass Jose Mourinho in all seiner Emotionalität, die er meistens in Form von Wutausbrüchen oder Jubelarien nach außen kommen lässt, auch mal Tränen vergießen kann, gibt er gegenüber der MARCA zu verstehen.

"Mit Aitor Karanka (damaliger Co-Trainer; Anm. d. Red.) saß ich nach dem CL-Aus 2012 gegen Bayern weinend im Auto. Es war sehr hart, weil wir in dem Jahr eigentlich die Besten in Europa waren", teilt Mourinho den bisher emotionalsten Moment seiner Trainerlaufbahn.

Cristiano Ronaldo brachte Real Madrid damals nach dem 1:2 im Hinspiel schnell auf Finalkurs, der FC Bayern zog via Elfmeterschießen allerdings ins Endspiel ein – und verlor damals im "Finale dahoam" dem FC Chelsea mit 4:5 nach Elfmeterschießen.