FC Barcelona : Josep Maria Bartomeu schickt überraschende Abschiedsbotschaft an Barça-Youngster

Nach seinem Rücktritt als Präsident des FC Barcelona schickte Josep Maria Bartomeu noch ein paar letzte Nachrichten in den Kader. Wie im 21. Jahrhundert Usus, per WhatsApp. Viele Reaktionen soll es nicht gegeben haben. Einer der Jungprofis reagierte aber.

Seit Dienstag dieser Woche ist Josep Maria Bartomeu beim FC Barcelona offiziell Geschichte. An jenem Abend verkündete der 57-Jährige seinen Rücktritt als Vereinspräsident.

Via WhatsApp soll er zum Abschluss noch einige Nachrichten in die Kabine verschickt haben. Die Resonanz war laut SPORT nicht besonders groß. Der 17-jährige Pedri soll überraschend eine Botschaft erhalten haben.

Bartomeu soll im Vorfeld extra um dessen Nummer gebeten haben. Schon vor rund einer Woche soll der inzwischen ehemalige Vereinsboss Pedri für dessen Champions-League-Debüt gegen Ferencvaros Budapest (5:1) gratuliert haben.

Gleich bei seinem ersten Auftritt in der Königsklasse ist dem Youngster ein Tor gelungen. "Gut gemacht", soll Bartomeu Pedri textalisch gelobt haben. Überdies soll Bartomeu an Pedri übermittelt haben, weiter hart an sich zu arbeiten. Dieser soll dankbar für die Tipps und das Lob gewesen sein.