FC Barcelona : Bartomeu verkündet: Barça stimmt Superliga zu - sofort kommt Gegenwind

Die Superliga ist seit ihrer erstmaligen Erwähnung die große Kontroverse. Der scheidende Vereinspräsident des FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, übermittelt in seiner Abschiedsrede die geplante Teilnahme Barças an der Liga der Auserwählten.

Josep Maria Bartomeu hat gewissermaßen mit seiner letzten Amtshandlung bekanntgegeben, dass der FC Barcelona an einer möglichen Superliga teilnehmen würde.

"Ich kann außergewöhnliche Neuigkeiten mitteilen. Gestern haben wir einem Vorschlag zur Teilnahme an einer zukünftigen europäischen Superliga zugestimmt, da dies die finanzielle Stabilität des Vereins gewährleisten würde", erklärte Bartomeu am Dienstag.

Der 57-Jährige verkündete am Abend den vorzeitigen Rücktritt aus seiner Funktion als Barça-Präsident. Zahlreiche Affären sowie ein Misstrauensvotum hatten Bartomeus Ansehen immensen Schaden zugefügt.

In England war in der Vorwoche von einem neuerlichen Anlauf berichtet worden, eine exklusive Superliga aus dem Boden zu heben. Bis zu 18 Klubs des Kontinents sollen an der angeblich geplanten Spielklasse der Superlative teilnehmen.

Zumindest der europäische Fußballverband UEFA hatte erneut verlautbaren lassen, gegen eine Superliga zu sein. Was Barças mögliche Teilnahme angeht: Da die Katalanen ein mitgliedergeführter Verein sind, muss Bartomeus Antrag auf der nächsten Jahreshauptversammlung erst mal genügend Fürsprecher finden.