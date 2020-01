Wird Joshua Kimmich bis zum Karriereende bei Bayern München bleiben? Der Mittelfeldspieler will zwar eine prägende Figuar sein, will sich aber auch nicht festlegen.

Joshua Kimmich kann sich einen Wechsel ins Ausland vorstellen.

Im Moment sei es ganz klar das Ziel des 24-Jährigen, "mit Bayern München eine Ära zu prägen - mit dem ganz großen Ziel, die Champions League zu gewinnen". Deshalb habe er auch vor zwei Jahren seinen Vertrag verlängert.

Weiter erklärte Joshua Kimmich im KICKER aber auch, dass er nicht wisse, ob er in zwei Jahren noch einmal verlängere oder vielleicht ins Ausland gehe.

"Diese Frage stellt man sich durchaus", sagte er, "ich kann sie jetzt aber gar nicht so recht beantworten. Weil ich nicht weiß, was in zwei oder drei Jahren das Beste für meine Karriere ist."