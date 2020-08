Journalist behauptet : Zu teuer! Will Juventus Turin Cristiano Ronaldo loswerden?

Doch diese Klasse hat ihren Preis. Stolze 31 Millionen Euro netto pro Jahr überweist der italienische Rekordmeister seinem teuersten Angestellten. Geld, das in Corona-Zeiten offenbar eingespart werden soll. Der spanische Sportjournalist Guillem Balague behauptet: Juve will Cristiano unbedingt loswerden.

"Der Grund, warum Cristiano Ronaldo mit PSG in Verbindung gebracht wurde, ist nicht dass, dass PSG ihn will, sondern dass Jorge Mendes angewiesen wurde, einen Verein für Ronaldo zu finden. Deshalb wurde er in den vergangenen Monaten auch wieder mit Real Madrid in Verbindung gebracht", erklärte Balague gegenüber BBC5.

Real Madrid habe aber klar zu verstehen gegeben, dass man keine Rückkehr von CR7 wolle. Auch Gespräche mit Vereinen aus der Major League Soccer habe es bereits gegeben.

"Es ist so drastisch. Er wurde überall angeboten, auch in Barcelona. Ich bin mir nicht sicher, ob sie ihn leicht loswerden. Wenn er noch die 23 Millionen verdienen würde wie bei Real Madrid, aber bei Juventus verdient er so viel. Wer sonst kann ihm das zahlen?"