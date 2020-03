Juventus Turin : Insider sicher: Cristiano Ronaldo verspürte Lust auf Real-Rückkehr

Cristiano Ronaldo war am Wochenende im Bernabeu zugegen, um sich den Clasico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona vor Augen zu führen. Laut einem befreundeten Journalisten verspürte der Superstar dabei Lust, wieder für die Königlichen aufzulaufen.

"Ich bin mir sicher, dass Cristiano die Lust verspürt hat, nach Madrid zurückzukehren", berichtet Sportjournalist Edu Aguirre laut REAL TOTAL bei EL CHIRINGUITO.

In einer VIP-Lounge des Bernabeu wohnte Cristiano Ronaldo dem Treiben vor wenigen Tagen bei. Einher ging die Rückkehr des Superstars offenbar mit Gefühlen, die ihn an alte Zeiten erinnerten.

Für den italienischen Dauermeister läuft er seit eineinhalb Jahren auf. Aguirre weiter: "Ich weiß nicht, was in der Zukunft passieren wird. Das weiß keiner. Aber im Fußball kann vieles passieren, alles ist möglich. Ich bin mir sicher, dass Cristiano heute Lust verspürt hat, zurückzukehren. Ganz sicher."

Ronaldo präsentiert sich im Piemont seit Wochen in absoluter Hochform. Der 35-Jährige kommt inzwischen auf 21 Tore in 21 Ligaspielen. Entscheidend für den restlichen Saisonverlauf ist die kommende Partie in der Champions League.

Am 17. März tritt Juve im Rückspiel des Achtelfinals gegen Olympique Lyon an. Die Franzosen hatten das erste Aufeinandertreffen mit 1:0 für sich entschieden.

