"Taktisch, technisch und mental" : Jude Bellingham gibt zu: In diesen Bereichen muss ich mich verbessern

Mit 17 Jahren gehört Jude Bellingham bei Borussia Dortmund schon zur Stammbelegschaft. In den letzten Jahren hat der Newcomer immens an Erfahrung dazugewonnen, sieht aber in einigen Teilbereichen noch Nachholbedarf.

Die 23 Millionen Euro, die Borussia Dortmund in den Transfer von Jude Bellingham investierte, sahen die Verantwortlichen am Rheinlanddamm als Investition in die Zukunft. Fünf Startelfeinsätze in der noch jungen Saison zeigen allerdings, dass Bellingham trotz der hohen Qualität im Dortmunder Mittelfeld schon weitaus mehr mitbringt.

"Inzwischen bin ich sicher kein Lehrling mehr, und ehrlich gesagt habe ich mich in der vergangenen Saison auch manchmal schon wie ein alter Mann gefühlt", schmunzelt der immer noch erst 17 Jahre alte Brite im Interview mit dem KICKER. In der Vorsaison, als er noch in Diensten des englischen Zweitligisten Birmingham City stand, wurde Bellingham als "Apprentice of the year" ausgezeichnet.

Alles läuft beim technisch versierten Mittelfeldspieler allerdings noch nicht nach Maß. Zum Auftakt in der Champions League, der mit 1:3 bei Lazio Rom vermasselt wurde, war Bellinghams Leistung extremen Schwankungen ausgesetzt, so dass er schon zur Halbzeit aus dem Team genommen wurde.

In der Folge hatte Lucien Favre dem Junioren-Nationalspieler ausgerechnet beim Revierderby am vorigen Wochenende gegen Schalke 04 (3:0) eine Pause verordnet. "Ich muss insgesamt an meinem Spiel arbeiten, taktisch wie technisch. Aber auch mental. Ich kann mich in allen Bereichen noch verbessern. Das zu schaffen, ist mein Ziel", spricht Bellingham seine ausgemachten Schwächen an.