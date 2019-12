Julian Brandt wurde im bisherigen Saisonverlauf in der Offensive hin- und hergeschoben. Inzwischen hat der Sommerneuzugang seinen Platz bei Borussia Dortmund gefunden.

"Für mich ist das optimal, ich fühle mich da richtig wohl. Ich habe lange darauf gewartet, mich im Zentrum zeigen zu können. Als ich in der Spitze gespielt habe, war ich zwar auch im Zentrum, aber als Stoßstürmer war es nicht so einfach für mich", erklärt Brandt im SPORT BILD-Interview.

Er sei kein Typ Romelu Lukaku, würde jedoch nicht sagen, dass er davor in einem Leistungstief gesteckt habe.

Vielmehr merke Brandt jetzt, dass er auf dem Weg zu alter Stärke sei und sich auf dem Platz "richtig gut" fühle.

Wer dachte, dass sich der ambitionierte Rechtsfuß auf seiner neuen Position nicht mehr in die Offensive einschalten würde, der irrt. In fünf Pflichtspielen auf der Doppel-Sechs beteiligte sich Brandt an drei Toren direkt.

Favre habe ihn vor dem Spiel gegen Hertha BSC gefragt, ob er sich vorstellen könne, neben Axel Witsel auf der Doppel-Sechs zu spielen. "Ich habe dem Trainer gesagt, dass ich dafür bereit bin", teilt Brandt seinen damaligen Entscheid mit.

Dass in Brandts neuem Spielumfeld noch nicht alles zu einhundert Prozent glatt läuft, ist dem Neuzugang bewusst.

Er reflektiert: "Ich merke, dass ich defensiv noch mehr arbeiten muss und dass ich da noch Potenzial habe. Aber das kann mir nur guttun, denn ich will mich weiterentwickeln."

