Nachdem Erling Haaland die ersten Einheiten in Borussia Dortmunds Winter-Übungscamp aufgrund von Knieproblemen verpasst hatte, mischte er am Mittwoch erstmalig mit. Julian Brandt setzt große Hoffnung in den Norweger.

"Ich hoffe, dass er für uns als Team das bringt, wofür wir ihn geholt haben: Das er viele Tore schießt", sagte Brandt während einer Medienrunde.

Das Team sei allerdings auch dafür verantwortlich, dass sich Haaland gut integriere.

Zum Schnäppchenpreis von 20 Millionen Euro holte der BVB den ambitionierten Jungstürmer von RB Salzburg an den Rheinlanddamm. Allzu hoch will Brandt die Messlatte allerdings noch nicht hängen.