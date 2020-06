Änderungen durch Corona? : Julian Brandt sicher: Für Mbappe wird eine astronomische Summe gezahlt

Momentan ist noch nicht abzuschätzen, welche langfristigen Folgen die Corona-Pandemie für den Fußball haben wird. Julian Brandt von Borussia Dortmund geht nicht davon aus, dass sich in dieser fraglos gewinnsüchtigen Branche etwas ändern wird.

Ablösesummen und Gehälter im Fußball stünden in keinem Verhältnis zu denen von Normalverdienern, stellt Julian Brandt im Interview mit dem Magazin 11 FREUNDE fest. Die Auswucherungen sind unter anderem an den Sponsoren festzumachen, die "unfassbar hohe Summen in den Fußball pumpen".

Als Beispiel: Der FC Barcelona fixierte 2016 einen Deal mit dem japanischen E-Commerce-Unternehmen Rakuten, der dem spanischen Klub seitdem pro Spielzeit 55 Millionen Euro zukommen lässt. Von 2017 bis 2021 erhält Barça somit 220 Millionen Euro – allein für das Trikot-Sponsoring.

"Ich weiß, dass das alles nicht mit normalen Maßstäben zu messen ist und wir teilweise eine eigene Blase bilden", gibt Brandt ehrlicherweise zu.