Erling Haaland und Julian Brandt : Leipzig wollte zwei Jungstars verpflichten - der BVB erhielt den Zuschlag

RB Leipzig und Borussia Dortmund gehören im deutschen Fußball-Profitum zu den Ausnahmeerscheinungen. RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff zollt dem BVB für seine Arbeit Respekt und merkt an, dass Leipzig gerne Erling Haaland und Julian Brandt verpflichtet hätte.

Gewinnt ein junger Fußballer an Popularität, dauert es nicht lange, bis höher dotierte Klubs Schlange stehen. So war es auch bei Erling Haaland und Julian Brandt, die sich in letzter Instanz für Borussia Dortmund entschieden hatten. Unter anderem der direkte Konkurrent RB Leipzig hatte das Nachsehen.

"Ich habe nicht das Gefühl, dass der BVB bisher ein Verkäufer-Klub war, im Gegenteil. Ich finde, sie machen einen überragenden Job", adelt Oliver Mintzlaff die Dortmunder Führungsetage im Gespräch mit der SPORT BILD. Der RB-Geschäftsführer merkt an, dass auch Leipzig kein Verkaufsklub sei.

Mintzlaff weiter: "Wir sehen Transfers als Erlössäule. Wir können nicht immer nur kaufen, sondern müssen auch Spieler abgeben. Dann ist die Frage – und das löst Dortmund sehr gut: Welchen Ersatz habe ich? So läuft das Geschäft."

Auf der Suche nach neuen Spielern verfolge Leipzig daher auch oft die gleich Spur wie der BVB, erklärt Mintzlaff: "Erling Haaland und Julian Brandt hätten wir zum Beispiel auch gerne verpflichtet."