Paris Saint-Germain : Julian Draxler will PSG nicht verlassen

Gerüchte um eine mögliche Bundesliga-Rückkehr kümmern Julian Draxler offenbar nicht wirklich. Paris Saint-Germain will er trotz 2021 auslaufendem Vertrag nicht verlassen.

Zudem müsste in diesem Sommer erst mal ein Klub gefunden werden, der die aus Paris gestellten Ablöseforderungen erfüllen kann. Draxlers fürstliches Gehalt von 7,2 Millionen Euro muss ebenfalls erst mal gestemmt werden.

Nach SPORT BILD-Informationen möchte der DFB-Auswahlspieler seinen 2021 auslaufenden Vertrag an der Seine erfüllen. Bei PSG soll er nach langwieriger Fußverletzung und einer Virusinfektion einen Neuangriff in der kommenden Saison starten wollen.

Der 26-Jährige hatte während der Corona-Zwangspause mit Spezialisten an seiner Fitness gearbeitet, körperlich wähnt sich Draxler auf Topniveau. Was für den ehemaligen Schalker jedoch am wichtigsten ist: regelmäßige Spielzeit.

Die ins kommende Jahr verschobene Europameisterschaft ist das nächste Ziel, welches Draxler in seiner Nationalmannschaftskarriere erreichen will. Vor drei Jahren führte er die deutsche Auswahl als Kapitän zum Confed-Cup-Sieg.