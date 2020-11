Van den Berg und Co. : Jungstars auf dem Abstellgleis: FC Liverpool könnte 6 Talente abgeben

Jürgen Klopp betonte zuletzt, was für eine Bedeutung der eigene Nachwuchs für den FC Liverpool habe. Die Jungstars hätten es zugleich aber schwer, sich durchzusetzen. Im Januar könnten die Reds gleich mehrfach handeln.

In Anbetracht dessen nennt das Blatt mit Yasser Larouci, Caoimhin Kelleher, Liam Millar, Abdi Sharif, Sepp van den Berg und Joe Hardy gleich sechs Spieler aus der Nachwuchsschmiede, welche die Reds verlassen könnten.

Der FC Liverpool könnte in wenigen Wochen zum großen Kehraus ansetzen. Das vereinsnahe LIVERPOOL ECHO berichtet, dass einige der jungen Talente verliehen oder gar verkauft werden könnten.

"Es ist sehr wichtig, aber es besteht noch eine gewisse Distanz zwischen uns und der U23. Sie können aus vielen Gründen nicht genau so spielen wie wir. Die Jungen wissen, bevor sie zu unserem Training kommen, was wir von ihnen erwarten", so Klopp.

Dass es im Umkehrschluss aber auch ganz schnell gehen kann, zeigen die jüngsten Beispiele Nathaniel Phillips, Rhys Williams und Curtis Jones. "Wir sind mit sehr viel Talent gesegnet", so Klopp, der jedoch nicht alle seine Talente regelmäßig einsetzen kann.