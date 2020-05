FC Barcelona : Junior Firpo auf dem Sprung nach Italien?

Gerücht

Barça-Sportdirektor Eric Abidal hat spanischen Medienberichten zufolge die Geduld mit Junior Firpo (23) verloren. Der Linksverteidiger soll angeblich verkauft werden. Aus der Serie A meldet sich ein Interessent.

Wie die GAZZETTA DELLO SPORT in Erfahrung gebracht haben will, streckt der AS Rom seine Fühler nach dem Außenverteidiger aus, der erst im vergangenen Sommer für 18 Millionen Euro von Betis Sevilla kam.

Im Winter verstärkte sich die Roma bereits mit einem Barça-Spieler: Flügelstürmer Carles Perez. Kostenpunkt: 11 Millionen Euro Ablöse.

Quelle: GAZZETTA DELLO SPORT