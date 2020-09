FC Barcelona : Junior Firpo: Drei italienische Interessenten für Barças Linksverteidiger

Junior Firpo steht beim FC Barcelona auf der Liste derer, die den Verein bei einem finanziell attraktiven Angebot verlassen dürfen. Die letzten Wochen haben gezeigt, dass es durchaus Klubs gibt, die sich mit dem Verteidiger verstärken wollen. Auch in der Serie A besteht Interesse.

Während Juan Miranda unter dem neuen Trainer Ronald Koeman noch mal eine neue Chance erhalten soll, scheint es so, als würde für Firpo die Zeit in Barcelona nach nur einer Saison schon wieder zu Ende gehen.

Obwohl Junior Firpo in der Vorsaison nicht am angestammten Jordi Alba vorbeikam, gibt es einige Klubs, die sich für den Linksverteidiger interessieren. Die GAZZETTA DELLO SPORT nennt den AC Florenz als möglichen Abnehmer.

Auf 23 Einsätze in allen Wettbewerben kam der Iberer mit Wurzeln in der Dominikanischen Republik. Womöglich ergibt sich noch vor Transferschluss am 5. Oktober ein Transfer. Für rund zwölf Millionen Euro erhält Firpo angeblich die Wechselfreigabe.

Aus Italien sollen neben Florenz auch der AS Rom sowie Inter Mailand Informationen bezüglich eines Wechsels eingeholt haben.