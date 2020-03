Auf Intensivstation gestorben : Jupp Heynckes: Emotionaler Abschied von Ex-Real-Boss Lorenzo Sanz

Jupp Heynckes und Lorenzo Sanz verband eine enge Freundschaft. Der Star-Trainer verabschiedet sich mit emotionalen Worten vom ehemaligen Präsidenten Real Madrids, der am Wochenende an den Folgen des Coronavirus erlag.

Sanz war am Samstag an den Folgen des Coronavirus erlegen. Bis in seine letzten Stunden sei er ein "feiner Mann" mit "edler Gesinnung" gewesen.

So habe der Ex-Real-Präsident laut Heynckes trotz hohen Fiebers zunächst gar kein Krankenbett belegen wollen, "weil er sagte, für andere Patienten sei die intensive medizinische Versorgung dringlicher".

Dieser Charakterzug habe sich auch nach dem Finale in der Champions League 1998 gezeigt, erinnerte sich Heynckes. "Nach dem Finale in Amsterdam und der Rückkehr nach Madrid wurde meine Frau plötzlich sehr krank."

"Schon eine Stunde nach ihrer Einlieferung in die Klinik saß der Präsident Sanz mit seiner Frau an ihrem Krankenbett. Senora Sanz bot meiner Frau sogar an, die ganze Nacht im Krankenzimmer zu verbringen. Was für eine menschliche Geste! Was für eine noble Familie!"