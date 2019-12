Nicht wenige stufen Robert Lewandowski als den aktuell besten Mittelstürmer der Welt ein. Mit seinem Treffer beim SC Freiburg zog der Pole in der ewigen Bundesliga-Torschützenliste an Jupp Heynckes vorbei. Dieser erinnert sich äußerst wohlwollend an die gemeinsame Zeit beim FC Bayern zurück.

Robert Lewandowskis Tor beim 3:1 beim SC Freiburg war gleichzeitig sein 221. Treffer in der Bundesliga.

In der Rangliste der besten Torschützen des deutschen Fußball-Oberhauses spülte es den Polen in der Folge an seinem ehemaligen Trainer Jupp Heynckes vorbei.

"Was mir an Lewandowski imponiert, sind seine Professionalität, Ehrgeiz, Leidenschaft, Biss und Fitness. Er ist ein absoluter Weltklassespieler, besonders in dieser Saison", äußert Heynckes gegenüber der DPA.

Die beiden Protagonisten arbeiteten in der Saison 2017/18 gemeinsam für den FC Bayern. In jener Runde erzielte Lewandowski in 36 Pflichtspielen starke 28 Tore.