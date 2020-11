Tottenham : Jürgen Klinsmann traut den Spurs die Meisterschaft zu

Taktisch klug und vor allen Dingen hocheffizient hatte Jose Mourinho seine Mannschaft am Wochenende agieren lassen. Am Ende stand ein 2:0 im Topspiel gegen Vizemeister Manchester City zu Buche. Außerdem übernahmen die Spurs zum ersten Mal in dieser Saison die Tabellenführung.

Jürgen Klinsmann glaubt, dass Mourinho auch nach 38 Spieltagen an der Spitze der Premier League stehen könnte. Die Spurs seien Anwärter auf die Meisterschaft, äußert Klinsmann gegenüber ESPN. Und das aus gutem Grund:

"Sie träumen davon, endlich den Punkt zu erreichen, an dem sie diese unglaubliche Trophäe gewinnen können. Ich denke, es ist ein logischer Weg. In den letzten zwei Wochen und in den letzten Monaten sehen wir, dass etwas immer stärker und stärker wird. Offensichtlich hat Jose Mourinho bei all dieser Entwicklung eine starke Hand und ist daher ein Konkurrent um den Titel."