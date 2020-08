"Würde sich geradezu anbieten" : Jürgen Klopp als Bundestrainer? Michael Ballack gefällt der Gedanke

Bis 2024 steht Jürgen Klopp (53) noch in Lohn und Brot beim FC Liverpool. Was kommt danach? Michael Ballack hat da einen Wunsch.

"Sollte er einmal genug haben als Klubtrainer, wäre der Posten als Bundestrainer für ihn und den deutschen Fußball eine tolle Geschichte. Diese Verbindung würde sich geradezu anbieten", erklärt der ehemalige Bayern-Superstar gegenüber SPORTBUZZER.

An der nötigen Qualität Klopps hegt Ballack keine Zweifel, die Frage sei eher, "ob Klopp überhaupt Lust hat, Bundestrainer zu werden. Er ist in einer Position, in der er sich alles aussuchen kann."