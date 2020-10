Liverpool : "Jürgen Klopp ist für den FC Liverpool gemacht"

Großes Lob für Jürgen Klopp. "Wir denken oft an die Ära von Bill Shankly. Den Satz, den er verwendete, war 'Ich wurde für Liverpool gemacht und Liverpool wurde für mich gemacht'. Das Gleiche gilt für Jürgen. Ich denke, er ist im Herzen ein Scouser", sagte der ehemalige Geschäftsführer Peter Moore gegenüber BBC SPORT.

Jürgen Klopp vereine alle Eigenschaften, über die man als Reds-Trainer verfügen müsse, so Moore: "Er denkt an die Menschen, hat eine herzliche Persönlichkeit, er ist charismatisch und kann sich unglaublich artikulieren. Er versteht die Werte des Vereins, was es für die Fans bedeutet."

Zudem verstelle sich Klopp niemals. "Er zieht keine Show für die Kameras ab. Er ist eine massive Persönlichkeit und ein großartiger Motivator", so Moore, der im Sommer nach dreijähriger Amtszeit zurückgetreten war.