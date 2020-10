Champions League : Jürgen Klopp: "Meine Damen und Herren aus Dänemark..."

Der FC Midtjylland ist erwartet schwer in die Champions League gestartet, an welcher der kleine Klub aus Dänemark erstmals in seiner noch jungen Geschichte teilnimmt. 0:4 hieß es am Ende gegen Atalanta Bergamo.

Mit dem FC Liverpool steht in dieser Woche noch mal ein ganz anderes Kaliber bevor, immerhin hatten die Reds 2018/19 den Henkelpott für sich vereinnahmt. Verkennen will insbesondere Jürgen Klopp den bisher international eher unbekannten Gegner von der Halbinsel Jütland nicht.

"Meine Damen und Herren aus Dänemark", sagte der Liverpooler Trainer am Montag. "Ihr müsst offensichtlich ein wenig an eurem Selbstvertrauen arbeiten, weil wir euch nicht als so kleinen Klub sehen. Wir sehen in euch einen richtigen Gegner in dieser Gruppe!"