Liverpool : "Danke für alles mein Freund. In Liebe, Jürgen" - Klopp huldigt Jordan Henderson

BBC SPORT zeichnete am Wochenende seine Sport-Persönlichkeiten des Jahres aus. Jordan Henderson vom FC Liverpool belegte hinter Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton "nur" den 2. Platz. Grund genug für Trainer Jürgen Klopp, eine Lobeshymne auf seinen Kapitän anzustimmen.

In unzähligen Kategorien vergab das britische Fernsehnetzwerk seine Auszeichnungen. Jürgen Klopp wurde zum Trainer, der FC Liverpool zum Team des Jahres ernannt. Um die Reihe perfekt zu machen, fehlte nur noch ein Spieler der Reds, der individuell ausgezeichnet wurde.

So weit kam es allerdings nicht. Kapitän Jordan Henderson verlor die Wahl zur Sport-Persönlichkeit des Jahres gegen Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton. Klopp nahm sich den 2. Platz seines Leaders zum Anlass, um seinem Starspieler zu huldigen.

"Hallo Freund, hallo Kapitän. Als wir Premier-League-Sieger wurden, schriebst du jedem von uns einen Brief – jetzt bin ich dran! Die Leute sagen, dieses Liverpool-Team habe keinen Star, das Team sei der Star – das stimmt. Aber du bist ein Superstar darin, uns zu diesem Team zu machen", sagte Klopp während der Zeremonie.

Henderson steht schon seit 2011 in Diensten des Liverpooler Traditionsklubs und absolvierte bis heute 380 Pflichtspiele für den amtierenden Englischen Meister und Champions-League-Sieger von 2019. An beiden Titeln hatte der 30-Jährige in seiner Funktion als Führungskraft großen Anteil, wie auch Klopps Worten zu entnehmen ist.