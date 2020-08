2024 letztes Jahr als Trainer? : Jürgen Klopp nennt Fahrplan für mögliches Karriereende

Jürgen Klopp (53) will sich nach seinem Vertragsende beim FC Liverpool 2024 ein Jahr Auszeit nehmen. Ob es nach dem Sabbatjahr noch einen Trainer Jürgen Klopp geben wird, ist unklar.

Jürgen Klopp (53) ist nach dem Gewinn der Premier League endgültig zur Liverpool-Legende geworden. Der Deutsche schaffte das, woran seit 1990 etliche Trainer scheiterten: Liverpool zum nationalen Meister machen.

Der individuelle Lohn für Klopp. Er wurde als erster Deutscher zum Trainer des Jahres in England gewählt. Liverpool liegt dem Stuttgarter zu Füßen. Doch ein Interview des Erfolgscoachs könnte nun die Partystimmung an der Anfield Road trüben. Denn der 53-Jährige spricht über sein Karriereende, das womöglich schon in vier Jahren kommt.

"Ich werde ein Jahr pausieren und mich danach fragen, ob ich den Fußball vermisse", erklärt Klopp gegenüber SPORTBUZZER im Hinblick auf die Pläne nach seinem Vertragsende 2024.