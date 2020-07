Liverpool : Jürgen Klopp spricht über Sturm-Juwel Rhian Brewster

An Mohamed Salah, Sadio Mane und Roberto Firmino war für Youngster Rhian Brewster in der Vorrunde kein Vorbeikommen, daher ließ sich das Supertalent ausleihen. Wie es mit dem Angreifer weitergeht, ist noch unklar.

Was wird aus Rhian Brewster? Der talentierte Mittelstürmer ist derzeit vom FC Liverpool an Swansea City verliehen. Die Leihe Ende am 31. Juli.

Für die Swans zeigte der englische U21-Nationalspieler starke Leistungen, kommt auf sieben Tore in 15 Partien. Bekommt Rhian Brewster in der kommenden Saison eine Chance im Kader des FC Liverpool oder wird er erneut verliehen?

Jürgen Klopp (53) weiß es offenbar noch nicht. "Er hat eine gute Saison gespielt. Rhian hat sein Talent gezeigt. Im Moment ist es fast perfekt für ihn, aber was nächste Saison sein wird, werden wir mit ihm und seinen Beratern besprechen", erklärte der Erfolgscoach.

Mit Brewsters Leihe an den Zweitligisten aus Wales ist Klopp zufrieden: "Sie wollten ihn sehr. Es ist wirklich wichtig für einen jungen Stürmer, dass er Spielpraxis erhält, auch wenn er nicht jede Woche ein Tor erzielt."