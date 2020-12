Liverpool : Jürgen Klopp verrät: So haben wir Fabinho von Liverpool überzeugt

Der FC Liverpool war vor gut zwei Jahren nicht der einzige Klub, der an Fabinho interessiert war. Jürgen Klopp lüftet das Geheimnis, wie man den Brasilianer von einem Wechsel an die Anfiel Road überzeugen konnte.

Neben dem FC Liverpool hatten sich damals auch die beiden Manchster-Klubs United und City um Fabinho bemüht. Letztlich bekamen die Reds im Sommer 2018 den Zuschlag, überwiesen 45 Millionen Euro an den AS Monaco und banden den Brasilianer für fünf Jahre an sich.

"Wir haben einfach gesagt, was wir zu sagen hatten, was wir denken und welche Bedeutung er für uns haben wird… und solche Sachen halt", verriet Liverpool-Trainer Jürgen Klopp während einer Medienrunde. Der Stuttgarter war damals schon fast drei Jahre an der Anfield Road tätig.

"Ich denke, die größte Hilfe war wahrscheinlich Bobby, da sie sich aus der Nationalmannschaft kannten", so Klopp, der mit "Bobby" Fabinhos Landsmann Roberto Firmino meint, der seit fünf Jahren für die Reds spielt und wohl ausschließlich Positives erzählt hatte.

Philippe Coutinho hatte ebenfalls seine Eindrücke geschildert. Der Dritte aus dem Brasil-Verbund spielte fünf Jahre an der Anfield Road und wechselte im Januar 2018 von Liverpool zum FC Barcelona. "Er liebt Liverpool immer noch. Solche Dinge haben sicherlich geholfen", sagte Klopp.