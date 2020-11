Liverpool : "Jürgen Klopp wäre eine große Bereicherung für die Serie A"

Jürgen Klopp (53) hinterließ mit seinem FC Liverpool am Dienstag eine eindrucksvolle Visitenkarte in Italien. Atalanta Bergamo wurde im Rahmen des dritten Champions-League-Spieltags mit 5:0 aus dem eigenen Stadion geschossen.

Im Vorfeld des Duells äußerte Atalanta-Trainer Gian Piero Gasperini, dass er seinen Berufskollegen gerne in der Serie A sehen würde. "Absolut, er wäre eine große Bereicherung für unsere Liga", so der 62-Jährige.

Dass Klopp zeitnah in Italien trainiert, scheint aber wenig wahrscheinlich. Sein Vertrag an der Anfield Road ist noch bis 2024 gültig. Danach will sich der Deutsche eine Auszeit nehmen.