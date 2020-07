Kloppo über Sir Alex : Jürgen Klopp: "Wie ein Treffen mit dem Papst"

Jürgen Klopp (53) ist nach dem Gewinn der Champions League und der Premier League endgültig einer der ganz Großen im Trainergeschäft. Der Lohn: Eine individuelle Auszeichnung. Der gebürtige Stuttgarter erinnert sich nach Erhalt des Preises an ein Gespräch mit einer Trainerlegende. In einem weiteren Interview äußert sich der Trainer-Guru über den Tod seines Vaters.

"Er war der erste britische Manager, den ich getroffen habe, und wir haben zusammen gefrühstückt. Es ist lange her und ich bin mir nicht sicher, ob er sich noch daran erinnert, aber ich erinnere mich für immer daran, weil es für mich in diesem Moment so war, als würde ich den Papst treffen", blickt der ehemalige Dortmunder zurück.

An das Treffen hat Klopp nur gute Erinnerungen: "Es war absolut großartig und von der ersten Sekunde an hat es wirklich gepasst. Ich hätte in diesem Moment nicht gedacht, dass ich eines Tages die nach ihm benannte Trophäe in meinen Händen halten würde."

Jürgen Klopp spricht über den Tod seines Vaters

In einem Interview mit der Boulevardzeitung THE SUN sprach Klopp indes über den Tod seines Vaters im Jahr 2000. "Er hat mich durch meine ganze Karriere gepusht. Es gab harte Kritik. Doch leider hat er meine Trainerkarriere nicht mehr miterlebt", so der Erfolgscoach.

Klopp, der seiner Coaching-Laufbahn beim FSV Mainz startete, weiter: "Meine richtige Trainerkarriere hat er nie gesehen. Er starb vier Monate bevor ich einer wurde."

Auch wenn das Ableben des Vaters schon zwei Jahrzehnte her ist, sei es "noch immer schwer von Zeit zu Zeit", gibt Klopp Einblicke in sein Seelenleben: "Was es wirklich seltsam macht, ich bin 53 Jahre alt und wenn ich mich in einem bestimmten Winkel im Spiegel betrachte, sehe ich genau wie mein Vater aus."

Dabei habe er früher stets so ausgehen wie seine Mutter. Dies habe sich jedoch kurioserweise mittlerweile geändert.