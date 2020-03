FC Barcelona : Jürgen Klopp wünscht sich Transfer von Ousmane Dembele

Gerücht Über Ousmane Dembele wird Zeit seiner Ankunft beim FC Barcelona nahezu tagtäglich spekuliert. Die neuste Mutmaßung wabert aus England über den Teich. Demnach signalisiert der FC Liverpool reges Interesse an Dembeles Verpflichtung.

Das LIVERPOOL ECHO sowie die spanische SPORT sagen dem FC Liverpool gesteigertes Interesse an Dembele nach. Insbesondere Jürgen Klopp gelte demnach als Fan des Fußball-Weltmeisters aus dem Jahr 2018.

Während das englische Preisschild rund 80 Millionen Euro beträgt, ist in Spanien von einer möglichen Kaufsumme von 90 Millionen Euro die Rede.

Gemessen an der 105-Millionen-Sockelablöse, welche durch die Zahlung variabler Transferentschädigungen ansteigen kann, eine deutliche Preissenkung.

Klopp sei, so ist es zumindest der SPORT zu entnehmen, regelrecht verliebt in Dembele. Was einen Transfer freilich nicht unbedingt wahrscheinlicher werden lässt. Schließlich sind auch die Reds von den heftigen Nebenwirkungen der Corona-Krise betroffen.