FC Liverpool : Jürgen Klopp: "Diogo Jota steht eine rosige Zukunft bevor"

Dass er es auch mit Köpfchen kann, bewies Diogo Jota am Samstagabend, als er auf Vorarbeit von Sadio Mane zum Siegtreffer für den FC Liverpool einnickte. Jürgen Klopp ist von seinem Sommerneuankömmling ziemlich begeistert.

"Er ist ein so liebenswerter Mensch. Es ist so einfach, ihn zu mögen, was vieles einfacher macht", hatte Klopp nach der Partie nur lobende Worte für den 45-Millionen-Neuen übrig. Angetan sei der Pool-Trainer vor allem von der physischen Präsenz, die Jota mitbringe: "Er ist in der Luft und am Boden ebenso stark. Das sind genau die Qualitäten, die wir brauchen – das hilft uns sehr."

Jota hat sich an der Anfield Road blendend eingelebt. In sieben Pflichtspielen kommt der Portugiese auf 334 Minuten, in denen er bereits zwei Tore beisteuerte – unter anderem den wichtigen am Wochenende.