Roma-Leihgabe : Justin Kluivert erklärt: Das kann ich besser als mein berühmter Papa



Fussballeuropa Redaktion

Justin Kluivert will bei RB Leipzig seine zuletzt etwas ins Stocken geratene Karriere wieder ankurbeln. Über seine Vereinswahl und das, was er seinem Vater Patrick Kluivert voraushat, spricht die Leihgabe des AS Rom nun in einem Interview.