Champions League : Juve enttäuscht in Lyon - Maurizio Sarri schimpft auf seine Stars

Nach einer schwachen ersten Halbzeit und einem zweiten Durchgang ohne offensive Ideen und Durchschlagskraft musste sich Juve mit 0:1 in Lyon geschlagen geben.

Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Gonzalo Higuain und Co. brachten gegen die Franzosen nicht einen Schuss aufs Tor.

Maurizio Sarri war geladen. Der Coach schimpfte: "Ich kriege die Spieler nicht dazu, zu verstehen, wie wichtig es ist, den Ball zügig laufen zu lassen."

Man habe es an Entschlossenheit und Aggressivität mangeln lassen, so Sarri: "Das Spiel heute ist schwer zu erklären. Wir haben in erster Linie den Ball in der ersten Halbzeit viel zu langsam bewegt."