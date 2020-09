Juventus Turin : Juve gibt Luca Pellegrini ab - bekommt Andrea Pirlo Ersatz vom FC Chelsea?



Andre Oechsner

Viermal hat sich Juventus Turin in diesem Sommer an neuem Personal bedient. Andrea Pirlo möchte sich gerne noch einen weiteren Linksverteidiger in den Kader holen, was eine Spur zum FC Chelsea entdecken lässt.