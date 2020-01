Gerücht Juventus Turin hat zuletzt in Teenager Matias Soule (16) und Shooting-Star Dejan Kulusevski (19) zwei vielversprechende Youngster verpflichtet. Nun soll auch ein Supertalent aus Barcelona kommen.

Alejandro Marques (19) gilt als eines der größten Offensivtalente in der Schmiede des FC Barcelona. Im vergangenen Spieljahr war entscheidend am Sieg in der Youth League beteiligt.

Im Sommer wechselte der Mittelstürmer in den Kader der Zweitvertretung Barça B, wartet dort allerdings noch auf seinen Durchbruch.

Der gebürtige Venezuelaner, der für Spaniens U19 aufläuft, könnte seine nächsten Schritte bei Juventus Turin versuchen. Laut SKY SPORT ITALIA baggern die Bianconeri an Marques.

Juve soll den Katalanen ein Tauschgeschäft vorgeschlagen haben: Kommt Alejandro Marques, soll Mittelfeldakteur Matheus Pereira (21, derzeit an Dijon verliehen) zu Barça gehen.