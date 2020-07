Juventus Turin : Juve vor Verpflichtung des "neuen Raphael Varane"

Juventus Turin arbeitet im Hintergrund am Kader für die kommenden Jahre. Aus Frankreich soll in Kürze der "neue Raphael Varane" dazustoßen.

Raphael Varane gilt in Frankreich als einer der aktuell besten Innenverteidiger. In einigen Jahren könnte Felix Nzouango Bikien in Varanes Fußstapfen treten. Dieser Schritt wird dem erst 17-Jährigen zumindest prinzipiell zugetraut.

Die französische L'EQUIPE berichtet, dass Nzouango Bikien unmittelbar vor dem Wechsel zu Juventus Turin steht. Der zentrale Abwehrspieler steht aktuell noch bei seinem Ausbildungsklub SC Amiens unter Vertrag.

Während Nzouango Bikien noch auf sein Debüt im Erwachsenenbereich wartet, hat er für die U17-Auswahl Frankreichs schon vier Spiele absolviert. Zuvor war er zehnmal in der U16 eingesetzt worden.

Juve zahlt dem Vernehmen nach drei Millionen Euro Ablöse an Amiens. Nzouango Bikien dürfte erst mal in der Primavera-Mannschaft (U19) der Alten Dame auf Spielminuten kommen.