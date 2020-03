Champions League : Juventus schwach wie seit Jahren nicht, doch Cristiano Ronaldo glaubt ans Viertelfinale

Juventus Turin hat das Achtelfinal-Hinspiel in der Königsklasse bei Olympique Lyon verloren, war offensivschwach wie seit über zehn Jahren nicht. Cristiano Ronaldo glaubt trotzdem an das Weiterkommen.

0:1 hieß es am Ende für Juve in Lyon. Der italienische Rekordmeister zeigte eine schwache Partie, Cheftrainer Maurizio Sarri schimpfte.

Im Mannschaftstraining werde doppelt so schnell agiert, so die harten Worte des Übungsleiters in Richtung seiner Mannschaft.

Die Zahlen geben Sarri Recht. Erstmals brachte Juve seit 2006 international keinen Schuss aufs Tor zustande.

Cristiano Ronaldo glaubt allerdings, dass die Bianconeri im Rückspiel die Partie noch drehen.