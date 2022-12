100 Millionen: Juventus Turin jagt Portugals neuestes Wunderkind

Juventus Turin will seine Abwehr offenbar verstärken. Auf der Einkaufsliste des Rekordmeisters steht der große Defensiv-Shootingstar des portugiesischen Fußballs. Günstig würde eine Verpflichtung allerdings nicht werden.

Juventus bekundet nach Informationen der italienischen Sportzeitung Corriere dello Sport Interesse an António Silva (19). Der Innenverteidiger schaffte im Sommer 2022 den Sprung aus der zweiten Mannschaft zu den Profis von Benfica Lissabon.

António Silva der Shooting-Star von Benfica Lissabon

Auf Anhieb spielte sich der 19-Jährige in der Hintermannschaft des portugiesischen Rekordmeisters fest. Trainer Roger Schmidt setzte António Silva an den vergangenen neun Spieltagen jeweils über 90 Minuten ein.

Seine starken Leistungen in Liga und Champions League brachten dem Innenverteidiger eine Nominierung für die Weltmeisterschaft ein. Am dritten Spieltag gegen Südkorea (1:2) durfte er erstmals ran. Neben dem Jungstar stand Altmeister Pepe (39) in der Startelf.

Portugal unterlag den Asiaten zwar, an der Wertschätzung von Juve für António Silva ändert dies aber aller Voraussicht nach nichts. Neben dem Bianconeri haben weitere Schwergewichte ihre Fühler nach Silva ausgestreckt.