120 Millionen! Dusan Vlahovic stand dicht vor Winterwechsel in die Premier League

Juventus Turin schließt einen Verkauf von Dusan Vlahovic nicht mehr aus, was im vergangenen Wintertransferfenster offenbar ziemlich konkret wurde. Mit Manchester United waren angeblich Verhandlungen geführt worden, von bis zu 120 Millionen Euro Ablöse ist die Rede.

Vlahovics Berater soll den Austausch allerdings kurz vor der Einigung abgebrochen haben. Warum, wird in der Meldung nicht ersichtlich. United fahndete nach dem unrühmlichen Abgang von Cristiano Ronaldo nach einem Neuner. Die Wahl fiel letztlich auf Wout Weghorst, der bis zum Saisonende von Burnley ausgeliehen ist.

Dusan Vlahovic (23) hätte in den letzten Wochen die leeren Kassen von Juventus Turin füllen können. Laut der spanischen Sportzeitung AS haben die Verantwortlichen der Alten Dame im Winter mit einem Klub aus der Premier League Verhandlungen bezüglich eines Wechsels geführt.

Vlahovics Juve-Abgang im Sommer ist derweil nicht ausgeschlossen. Wie alle Klubs in der Serie A liegen bei den Turinern massive finanzielle Probleme vor. Zudem ist es nach dem Punktabzug aufgrund von Bilanzfälschung äußerst unwahrscheinlich, dass Juve in der kommenden Saison an der Champions League teilnehmen wird.

