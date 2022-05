Serie A Aaron Ramsey: Juve macht Schritte Richtung Vertragsauflösung

Die Vertragsauflösung von Aaron Ramsey könnte schon bald vollzogen werden. Laut dem Corriere dello Sport arbeitet die Spielerseite mit Juventus Turin momentan daran, eine praktikable Lösung zu finden.

Die Gespräche über eine vorzeitige Auflösung des noch bis 2023 gültigen Vertrags sind in vollem Gange. Juve möchte künftig Ramseys Gehalt in Höhe von 14 Millionen Euro brutto einsparen und könnte bereit sein, dem Waliser eine Abfindung zu zahlen.

Ramsey war im vergangenen halben Jahr an die Glasgow Rangers verliehen. In schottischen Gefilden hinterließ der 31-Jährige keinen nachhaltigen Eindruck, aber dafür einen, der ihm für immer in Erinnerung bleiben wird.