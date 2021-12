Juventus Turin : Aaron Ramsey vor Juve-Abgang – Klub aus der Premier League stellt Kontakt her

In den letzten Wochen häuften sich Meldungen, in denen zu lesen war, dass Ramsey schon ab der kommenden Rückrunde wieder in der Premier League auflaufen könnte. Der Mittelfeldmann spielte dort für den FC Arsenal. Everton ist nun offenbar der erste Klub aus der englischen Beletage, der einen ersten zaghaften Verpflichtungsversuch unternimmt.

Ramsey spielt auch in seiner dritten Saison in Diensten von Juventus Turin nicht wirklich eine Rolle. Massimiliano Allegri soll versucht haben, Ramsey in seinem Team zu integrieren, sieht das Vorhaben mittlerweile aber als gescheitert an.