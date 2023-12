Abschied von Juventus Turin? Adrien Rabiot hat Entscheidung wohl getroffen

Da Rabiots Vertrag zum Saisonende ausläuft, wird der ehemalige Profi von Paris Saint-Germain derzeit mit verschiedenen Spitzenmannschaften in Verbindung gebracht. Transfer-Experte Ekrem Konur nahm diesen Gerüchten am Sonntagabend auf Social Media jedoch den Wind aus den Segeln.

"Trotz des Interesses von einigen Premier-League-Klubs plant der französische Spieler Adrien Rabiot, seine Karriere bei Juventus fortzusetzen", behauptete Konur auf X (vormals Twitter).

Bei den Teams aus der Premier League soll es sich indes um Tottenham Hotspur, den FC Liverpool und Manchester United handeln. Die Red Devils zeigten dabei offenbar das größte Interesse an Rabiot. Chefcoach Erik ten Hag (53) gilt immerhin als ein Bewunderer des Nationalspielers.

Rabiot kam von PSG nach Italien - Foto: daykung / Shutterstock.com

Adrien Rabiot: Zuversicht bei Juventus Turin wächst

Laut der Plattform 90min sollten sich die erwähnten Klubs allerdings nicht mehr länger mit Rabiot befassen, da eine Vertragsverlängerung in Turin immer wahrscheinlicher wird. Nach seinen Anpassungsproblemen avancierte der Linksfuß zuletzt schließlich zu einem Schlüsselspieler bei den Bianconeri.

Auch in dieser Saison ist der Juve-Kapitän ein elementarer Bestandteil seiner Mannschaft, weshalb ihn Massimiliano Allegri (56) kürzlich mit Lob geradezu überschüttete. "Ein außergewöhnlicher Spieler, er hat einen anderen Motor als die anderen. Er hat gelernt Tore zu schießen, er glaubt mehr an sich", sagte Turins Trainer über Rabiot, der in dieser Spielzeit nur ein einziges Mal (wegen einer Gelbsperre) nicht in der Startelf der Alten Dame gestanden hat.

Die aktuelle Vertragssituation ist den beiden Vertragspartien unterdessen vertraut. Erst im letzten Sommer verlängerte Rabiot seinen damals ebenfalls auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr. Möglich, dass sich die Geschichte abermals wiederholt.

Verwendete Quellen

twitter.com