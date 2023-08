Abschiedsbotschaft? Leonardo Bonucci wendet sich an Juve-Fans

Leonardo Bonucci steht bei Juventus Turin zwar noch bis 2024 unter Vertrag, erwünscht ist der Europameister allerdings nicht mehr. Bisher widersetzte sich der 36-Jährige, den Verein zu verlassen. Das könnte sich in Kürze ändern.

Bonucci musste vom Sofa aus verfolgen, wie Juve auf Vorbereitungstour in den USA gegen namhafte Gegner wie Real Madrid (3:1) und den AC Mailand (4:3) antrat. Der Europameister von 2020 stimmte der vom Verein gewünschten Trennung aber bisher trotz seiner Ausbootung nicht zu. Er schickte laut der Gazzetta dello Sport eine zertifizierte E-Mail an Juve, um seine Wiedereingliederung in den Kader zu beantragen. Dies lehnte der Klub aber ab.

Der Routinier hat die Rechnung aber ohne Cristiano Giuntoli (51) gemacht. Der neue Juve-Sportdirektor, gekommen von Meister SSC Neapel, hat Bonucci aussortiert. In Arthur Melo (26) und Denis Zakaria (26) sollen zwei weitere Großverdiener den Rekordmeister verlassen.

Via Instagram deutete Bonucci nun allerdings seinen Abschied an. Am Rande seines Besuchs des Allianz Stadiums zum Duell zwischen den Profis von Juve und einem Jugendteam postete der Superstar eine Message, die durchaus als Abschiedsbotschaft verstanden werden kann.

"Hier habe ich viel gelernt, hart gekämpft und groß geträumt. Mehr als ich für möglich gehalten habe", erklärte der 36-Jährige und dankte den Fans für ihre Unterstützung: "Die Realität lehrt mich, wie viel Liebe und Zuneigung über Situationen hinausgehen können, die einem aufgezwungen werden."

Juventus Turin sei immer noch "seine Heimat", so der ausgebootete Profi, der ein Bild teilte, das ihn beim Unterschreiben von Fan-Trikots zeigt: "Vielen Dank an alle Juventini, vom ersten Tag an bis heute!"

Vertrag bis 2028: Juve verlängert mit Lorenzo Anghele

Leonardo Bonucci ist wohl bald weg, Lorenzo Anghele bleibt den Bianconeri erhalten. Wie Calciomercato.com berichtet, unterzeichnet der junge Angreifer einen bis 2028 datierten Vertrag beim italienischen Rekordmeister.

Anghele lief bisher in der U19 der Bianconeri auf. Der Offensivspieler, der 2019 von Sampdoria Genua kam, gilt als großes Talent im 2005er-Jahrgang der Alten Dame.

