Adrien Rabiot lässt Zukunft bei Juventus Turin offen

Juventus Turin will den auslaufenden Vertrag von Adrien Rabiot unbedingt verlängern. Die Bianconeri wollen hierfür sogar finanziell an ihre Grenzen gehen. Der Führungsspieler lässt seine weitere Laufbahn nun aber überraschend offen.

Vor einigen Wochen wurden Juve wegen gefälschter Finanzberichte 15 Punkte abgezogen, die den Traditionsklub von der Spitzengruppe der Serie A ins Niemandsland der Tabelle abstürzen ließ. Für Rabiot und Co. besteht aller Wahrscheinlichkeit nur noch eine Hoffnung, auch in der kommenden Saison international zu spielen.

Adrien Rabiot kann und will Juventus Turin noch keine Zusage für die nächsten Jahre geben. "Im Moment fühle ich mich gut, aber ich weiß nicht, was passieren wird", erläutert der 27-Jährige bei DAZN. "Das Wichtigste ist, 100 Prozent zu geben, dann werde ich mit dem Klub sprechen, aber jetzt gibt es wichtigere Dinge."

Weil Juventus in der Gruppenphase der Champions League immerhin noch auf Platz 3 kam, gilt es nun, sich in zwei Spielen der Zwischenrunde für ein Weiterkommen in der Europa League zu empfehlen. Das Hinspiel gegen den FC Nantes finden an diesem Donnerstag (21 Uhr) statt.

Verwendete Quellen: DAZN