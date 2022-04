Juventus Turin : Adrien Rabiot vor Rückkehr? Beraterin will sich mit PSG versöhnen

Adrien Rabiot (27, Vertrag bis 2023) verließ Paris Saint-Germain einst im Unfrieden in Richtung Juventus Turin. Nun wird über eine Rückkehr des verlorenen Sohnes spekuliert. Vorher müsste es aber eine Versöhnung geben.

Adrien Rabiot musste in seinem letzten Vertragsjahr bei PSG in der Saison 2018/2019 meist auf der Tribüne Platz nehmen. Weil der Mittelfeldspieler sein auslaufendes Arbeitspapier nicht verlängern wollte, ordneten die Bosse seine Degradierung an.

An Rabiots Wechsel-Entschluss änderte diese drastische Maßnahme nichts. Er schloss sich 2019 ablösefrei Juventus Turin an. Bei den Bianconeri zählt der Nationalspieler mit einer kolportierten Jahresgage von sieben Millionen Euro netto zu den Großverdienern.

Mehr zum Thema