Alessandro Del Piero zählt Juve-Coach Allegri an

Nach dem 0:2 gegen die AC Monza fasste Del Piero die aktuelle Lage der Alten Dame zusammen. "Es ist ein schwieriger Moment", erklärte der frühere Weltklasse-Stürmer im Interview mit der Tuttosport. "In Monza haben wir Fehler gesehen, die der Qualität der Spieler auf dem Platz wirklich nicht angemessen waren, vor allem auf psychologischer Ebene."

Juve bekam nach der Bilanzfälschung der Klubbosse 15 Punkte in der laufenden Serie-A-Saison abgezogen. Dieser Skandal geht laut Del Piero nicht spurlos an den Profis vorbei. "Ich glaube, dass das, was auf Unternehmensebene geschieht, den Spielern auf dem Platz schadet."

Del Piero schießt gegen Allegri

Sportlich lief es bei den Turiner schon vor dem Punktabzug nicht rund. Del Piero gibt dafür vorwiegend Trainer Allegri die Schuld. "Der katastrophale Start in die Saison liegt auch in seiner Verantwortung, ich denke da an die Niederlagen in der Champions League", prangerte der ehemalige Angreifer, der insgesamt 19 Jahre für Juve kickte, an.