Allegri-Erbe: Juventus wirft Auge auf Premier-League-Erfolgscoach

Massimiliano Allegri steht bei Juventus Turin in der Kritik. Längst wird über eine Ablösung des Starcoachs spekuliert. Die Verantwortlichen der Bianconeri halten Medienberichten zufolge auf der Insel Ausschau nach einer Alternative.

Juventus hat die vergangenen drei Spiele in der Serie A gewonnen. Zudem setzen sich die Bianconeri im Viertelfinale der Coppa Italia gegen Lazio Rom durch. Dennoch wird regelmäßig über eine Ablösung von Massimiliano Allegri spekuliert.

Wie The Telegraph berichtet, hat Juve Roberto De Zerbi (43) für die neue Saison ins Visier genommen. De Zerbi arbeitete in der Serie A bereits für US Palermo und Sassuolo, von 2021 bis 2022 stand er bei Schachtar Donezk unter Vertrag.

Seit September trainiert der Italiener Brighton. Bei den Seagulls trat er die Nachfolge von Graham Potter (47, Wechsel zum FC Chelsea) an. Brighton liegt aktuell auf dem 7. Tabellenplatz der Premier League und damit vor Branchenriesen wie dem FC Liverpool und Chelsea.