Juventus Turin : Allegri sagte für Juve zum zweiten Mal Real Madrid ab

Massimiliano Allegri wurde am Dienstag auf einer Pressekonferenz nun auch offiziell als neuer Trainer von Juventus Turin vorgestellt. Der 53-Jährige, für den es bereits die zweite Amtszeit beim italienischen Rekordmeister ist, sprach bei seiner Präsentation über seine Ziele und seinen großen Wunsch, wieder Trainer der alten Dame zu sein.

Für Juve gab er vor kurzem selbst Real einen Korb. "Ich muss mich beim Präsidenten von Real Madrid für die Chance bedanken, die er mir gab", dankt Allegri Real-Boss Perez.

Sein Herzensklub genieße allerdings oberste Priorität. "Ich habe mich für Juventus wegen meiner Liebe zu diesem Klub entschieden und weil ich an dieses junge Team glaube."

Die Königlichen haben sich bei Allegri damit schon zum zweiten Mal die Finger verbrannt. 2018 wollten sie den Italiener als Nachfolger des zurückgetretenen Zinedine Zidane. Eine Einigung wurde jedoch nicht erzielt.

Massimiliano Allegri möchte in der nächsten Saison an seine erfolgreiche erste Amtszeit bei Juve anknüpfen. In seinen fünf Jahren im Klub holte er unter anderem fünf italienische Meisterschaften und erreichte mit seinem Team zweimal das Endspiel der Champions League.