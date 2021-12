Juventus Turin : Alvaro Morata und Max Allegri rasseln am Spielfeldrand aneinander

Juventus Turin feierte gestern gegen den CFC Genua den zweiten Sieg in Folge und kletterte damit auf den fünften Tabellenplatz in der Serie A. Das 2:0 war nach der Partie jedoch fast nur noch Nebensache. Viel mehr Aufregung löste der Disput zwischen Max Allegri und seinem Spieler Alvaro Morata aus.

In der 72. Minute hätte die Stimmung im Juventus Stadium eigentlich kaum besser sein können. Turin lag nach einer direkt verwandelten Ecke von Juan Cuadrado mit 1:0 in Front und peilte den erst vierten Heimsieg dieser Saison an. Bei der Auswechslung von Alvaro Morata kam es dann allerdings zu einer pikanten Szene.

Der Mittelstürmer war verärgert über seine Herausnahme und machte dies mit seiner Haltung deutlich. Juves Coach, Massimiliano Allegri, schlug ihm auf die Schulter und rief: "Du hast ihnen einen Freistoß geschenkt!" Der Zusammenstoß mit Genuas Davide Biraschi könnte demnach einer der Gründe für die Auswechslung sein. Damit gab sich Morata nicht zufrieden.