Juventus Turin Alles viel schlimmer? Paul Pogba droht WM-Aus

Wie die englische Tageszeitung Daily Mail unter Berufung auf die Gazzetta dello Sport berichtet, könnte der Superstar von Juventus Turin die Weltmeisterschaft in Katar verpassen. Die Titelkämpfe steigen vom 21. November bis 18. Dezember.

Pogba hatte sich nach seinem Wechsel von Manchester United zu Juve in der Saisonvorbereitung in den Vereinigten Staaten einen Riss des Außenmeniskus im rechten Knie zugezogen und wollte sich ursprünglich in den USA operieren lassen.